4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı. Öperek özür diledi

Kaynak: İHA
4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı. Öperek özür diledi
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde 4 yaşındaki Gönül, camdan bakan 11 yaşındaki ablasını 2 yerinden bıçakla yaraladı. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, 4 yaşındaki Gönül ablasını öperek özür diledi.

Çocuklar arasındaki bıçaklama olayı Yenice Mahallesi Refah Sokak'taki bir evde meydana geldi. Hakan-Cansu K. çifti 2 çocuğunu evde bırakıp markete gitti. 12 yaşındaki Elif K., 4 yaşında kardeşi Gönül ile evde oynamaya başladı. O sırada mutfağa giden Gönül, aldığı bıçakla sinirlendiği ablasını 2 yerinden yaraladı.

Eve gelen anne Cansu K., kanlar içinde kalan kızını görünce şoke oldu. Anne yaralı kızını kucaklayıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuk tedavi altına alındı.

Ablasını gören Gönül, önce gözyaşı döktü sonra ablasını öperek özür diledi. Olayı anlatan abla Elif K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı." dedi.

Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi. Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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