40 yıl hizmetin ardından Rockstar gibi veda etti

Kaynak: AA
40 yıl hizmetin ardından Rockstar gibi veda etti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, emekli olan 65 yaşındaki hizmetli Mehmet Kurtul için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, emekli olan 65 yaşındaki hizmetli Mehmet Kurtul için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

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Kara Hasan Paşa Ortaokulunda 40 yıldan bu yana görev yapan Kurtul emekli oldu.

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Kurtul'un son mesai gününde sürpriz yapmak isteyen öğretmen ve öğrenciler, veda programı organize etti.

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Son mesai bitiminde Kurtul, koridor ve merdivenlerde bekleyen öğretmen ve öğrenciler tarafından alkış ve meşalelerle uğurlandı.

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Bugüne kadar hizmetleri dolayısıyla plaket verilen Kurtul, "Kara Hasan Paşa Ortaokulu benim evim, ailem, yuvam oldu. İnsanın bir yerde 40 yıl çalışabilmesi için orada huzurlu, mutlu olması gerekir. Ben burada huzurluydum, mutluydum, 40 yıl su gibi geldi geçti." diye konuştu.

Yapılan sürpriz veda programı dolayısıyla teşekkür eden Mehmet Kurtul, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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