40 yıllık manifaturacı baba mesleğini devredemiyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde manifaturacı Hüseyin Özgün (48), 8 yaşındayken babasının yanında çıraklığa başladığı mesleğini, günümüzdeki hazır giyimin etkisiyle sürdüremediğini ve bu nedenle ileride kapatmak zorunda kalacağını belirtti.

POPÜLERLİK YİTİRDİ, DEVRALACAK KİMSE YOK

Kapalı Çarşı’da 40 yıldır baba mesleğini devam ettiren Özgün, “Bir zamanlar popüler olan mesleğimiz, hazır giyimin yaygınlaşmasıyla popülerliğini kaybetti. Artık insanlar parça alıp kendi elbiselerini diktirmiyorlar; hazır giyime yöneliyorlar. Bu durum, iş hacmimizi etkiliyor. Özellikle düğünlerde yöresel kıyafet isteyenler bize geliyor, ancak terzi ücretlerinin yüksek olması nedeniyle hazır giyime yöneliyorlar” dedi.

AİLE DESTEKLEMİYOR, KAPATMA TEHLİKESİ VAR

Özgün, çocuklarının bu mesleği devralmak istemediğini ve ileride iş yerini kapatmak zorunda kalacağını ifade etti. “Bir elbise yapmak için kullanılan kumaşın metre fiyatı 250 TL’den başlıyor, 3 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Terzi ücretleri de eklenince maliyetler yükseliyor ve bu da müşterilerin hazır giyimi tercih etmesine neden oluyor. Piyasadaki maliyet artışları da müşteri şikayetlerine yol açıyor. Maalesef çocuklarım bu mesleği devam ettirmeyi düşünmüyor ve bu yüzden işimizi kapatmak zorunda kalacağım” şeklinde konuştu.