40 yıllık manifaturacı baba mesleğini devredemiyor

Kaynak: DHA
40 yıllık manifaturacı baba mesleğini devredemiyor

Kızıltepe'de 8 yaşındayken babasının yanında çıraklığa başlayan manifaturacı Hüseyin Özgün, bir zamanlar popüler olan mesleğini devredecek aileden kimseyi bulamadığını belirtti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde manifaturacı Hüseyin Özgün (48), 8 yaşındayken babasının yanında çıraklığa başladığı mesleğini, günümüzdeki hazır giyimin etkisiyle sürdüremediğini ve bu nedenle ileride kapatmak zorunda kalacağını belirtti.

POPÜLERLİK YİTİRDİ, DEVRALACAK KİMSE YOK

Kapalı Çarşı’da 40 yıldır baba mesleğini devam ettiren Özgün, “Bir zamanlar popüler olan mesleğimiz, hazır giyimin yaygınlaşmasıyla popülerliğini kaybetti. Artık insanlar parça alıp kendi elbiselerini diktirmiyorlar; hazır giyime yöneliyorlar. Bu durum, iş hacmimizi etkiliyor. Özellikle düğünlerde yöresel kıyafet isteyenler bize geliyor, ancak terzi ücretlerinin yüksek olması nedeniyle hazır giyime yöneliyorlar” dedi.

AİLE DESTEKLEMİYOR, KAPATMA TEHLİKESİ VAR

Özgün, çocuklarının bu mesleği devralmak istemediğini ve ileride iş yerini kapatmak zorunda kalacağını ifade etti. “Bir elbise yapmak için kullanılan kumaşın metre fiyatı 250 TL’den başlıyor, 3 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Terzi ücretleri de eklenince maliyetler yükseliyor ve bu da müşterilerin hazır giyimi tercih etmesine neden oluyor. Piyasadaki maliyet artışları da müşteri şikayetlerine yol açıyor. Maalesef çocuklarım bu mesleği devam ettirmeyi düşünmüyor ve bu yüzden işimizi kapatmak zorunda kalacağım” şeklinde konuştu.

Son Haberler
İsrailli askerin öldürdüğü Ayşenur’un son sözü ne oldu? Arkadaşları vurulma anını anlattı
İsrailli askerin öldürdüğü Ayşenur’un son sözü ne oldu? Arkadaşları vurulma anını anlattı
Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ikinci yarışta 9. oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ikinci yarışta 9. oldu
Patpat kazasında 1 kişi yaralandı
Patpat kazasında 1 kişi yaralandı
Narin soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı
Narin soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı
Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen selde 8 kişi öldü
Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen selde 8 kişi öldü