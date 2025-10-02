4000 yıllık besin tüm hastalıklara meydan okuyor! Uzmanlar anlattı

Turşu, sadece yemeklerin yanında sunulan ekşi bir lezzet olmanın ötesinde, tam 4.000 yıllık köklü bir geçmişe sahip doğal bir savunma mekanizması olarak yeniden keşfedildi.

Asya’dan Avrupa’ya, tarihin farklı dönemlerinde gıdaları koruma yöntemi olarak ortaya çıkan fermentasyonun bir ürünü olan turşu, günümüz bilim dünyasında da hak ettiği yeri buldu.

Yapılan son çalışmalar, turşunun faydalarının sadece C vitamini deposu olmaktan ibaret olmadığını, asıl gücünün biyoaktif bileşenler ve probiyotiklerde gizli olduğunu gösterdi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞININ KALKANI: PROBİYOTİKLER

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi, Davis'te Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'nden profesör Dr. Maria Marco ve ekibinin yaptığı çığır açıcı bir araştırma, turşunun bağırsak duvarını iltihaplanmaya karşı koruyabildiğini ortaya koydu.

Applied Environmental Microbiology dergisinde yayımlanan çalışmada, fermente edilmiş lahananın (sauerkraut), bağırsak hücrelerini iltihaplanma ile ilişkili hasardan koruduğu gözlemlendi.

Dr. Marco, araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak, "Fermentasyonun, gıdalarımızın biyoaktif bileşimini nasıl çarpıcı bir şekilde değiştirdiğini ve bu değişikliklerin sindirim sistemimizi nasıl etkileyebileceğini onayladık. Turşuda bulduğumuz bazı metabolitler, bağırsak mikrobiyomumuz tarafından üretilenlerle aynı tür metabolitler. Bu durum, turşudaki bu bileşenlerle iyi bağırsak sağlığı arasındaki bağlantının mantıklı olduğunu gösterdi" ifade etti.

Önemli Bileşenler: Araştırmacılar, fermentasyon sürecinin, laktik asit, amino asitler ve bağırsak sağlığıyla ilişkilendirilen bitkisel bazlı kimyasallar gibi faydalı metabolitleri artırdığını tespit etti.

İltihap Azaltma: Hem evde yapılan hem de ticari olarak üretilen turşu örneklerinin, bağırsak hücrelerini iltihaptan korumaya yardımcı olduğu laboratuvar ortamında kanıtlandı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DOĞAL DESTEK

Harvard Tıp Okulu'nda görevli gastroenterolog ve bariatrisyen Dr. Terilyn R. Scott-Winful, fermente gıdaların, bağışıklık sistemini güçlendirme potansiyeline dikkat çekti.

Dr. Scott-Winful, "Fermente gıdalar, özellikle içerdikleri probiyotikler sayesinde, zararlı mikroorganizmalara karşı savaşarak bağırsakta sağlıklı bir dengenin korunmasına yardım ediyor. Ayrıca, bağırsak bariyer fonksiyonunu iyileştiriyor ve belirli bağışıklık hücrelerinin üretimini artırıyor" yorumunda bulundu.

Fermente gıdaların, yaygın enfeksiyon riskini azaltabileceği ve hastalıklardan daha hızlı iyileşmeye yardımcı olabileceği de bilimsel yayınlarda yer alan bulgular arasında.

Turşu, içeriğindeki doğal probiyotiklerin yanı sıra, bağışıklık sistemi için hayati önem taşıyan C Vitamini ve Demir gibi besinleri de barındırdı.

UZMAN GÖRÜŞÜ: TURŞUNUN GÜNLÜK BESLENMEDEKİ YERİ

Seattle Sutton's Healthy Eating'in sahibi, kayıtlı beslenme uzmanı Rene Ficek, turşu gibi fermente gıdaların günlük beslenmeye düzenli olarak dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Ficek, "Fermente edilmiş salatalık turşusu, lahana turşusu (sauerkraut) veya kimchi gibi gıdaları tercih ederseniz, sindirimi iyileştiren, bağışıklığı destekleyen ve hatta ruh halini etkileyebilen probiyotiklerden faydalanırsınız" dedi.

Uzmanlar, ticari turşuların genellikle yüksek sodyum içeriği konusunda da uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

Fazla sodyum tüketiminin kardiyovasküler riskleri artırabileceği göz önünde bulundurularak, özellikle ev yapımı ve tuzu dengelenmiş fermente ürünlerin tercih edilmesi tavsiye edildi.

Dr. Maria Marco ise, insan denemelerine ihtiyaç duyulsa da, "biraz turşunun bile uzun bir yol kat edebileceğini" ve düzenli tüketimin, iltihaplanmaya karşı uzun vadede direnci artırabileceğini belirtti.