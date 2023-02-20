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Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu

Zonguldak’ta bir otomobil, kontrolden çıkarak 50 metreden ormanlık alana uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 09:55
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50 metreden ormanlık alana uçtu

Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu
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İHA'nın haberine göre, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 50 metreden ormanlık alana uçtu. Kazada Özkan B. ve Emrecan S. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Kozlu İlçesi Güney Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Özkan B.(25)’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak 50 metreden ormanlık alana uçtu. Kazada Özkan B. ve yanında bulunan Emrecan S.(26) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkan B. ve Emre Can S.’ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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