50 tekne ve İzmir Marşı ile 100. yıl kutlaması

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü, yaklaşık 50 tur teknesinin 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde denizde yaptığı tur ile kutlandı.

KAYNAK: İHA
50 tekne ve İzmir Marşı ile 100. yıl kutlaması


Kumluca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Adrasan koylarında yaz mevsimi boyunca turistleri taşıyan tur tekneleri, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla denize açıldı.

Yaklaşık 50 tur teknesinin katıldığı deniz turunda vatandaşlar, 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde ellerindeki bayrakları salladı. Yat turuna Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havanın kararmasıyla Adrasan sahilinde ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

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