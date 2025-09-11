50 yaşındaki engelli birey uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybetti

Fransa'nın Lyon kentinde, tekerlekli sandalyedeki 50 yaşındaki bir adam, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 9. Bölge'de meydana gelen olay Çarşamba akşamı saat 22.30 sıralarında gerçekleşti.

KURTARMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

İhbardan kısa bir süre sonra olay yerine intikal eden kolluk ve sağlık ekipleri, Irak uyruklu adamı kalp masajı yaparak hayata döndürmek için çaba sarf etti. Sağlık ekiplerinin tüm gayretlerine karşı saldırıda boynundan ağır şekilde yaralanan engelli şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, mağdurun olay esnasında tıp literatüründe "cardio-solunum arresti" yani kalp ve solunum durması ile vefat ettiğini açıkladı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ifade veren bir tanık, saldırganın kurbanı beklediğini ve aniden boynundan bıçaklayarak olay yerinden yaya olarak kaçtığını belirtti. Polis, saldırının nedeni ve faili hakkında soruşturma yürütüyor.

"KAPIDA, CAMDA KAN İZLERİ VARDI"

Olayın ertesi günü olan perşembe sabahı, olay yerinde hâlâ kan izleri görülebiliyordu. Bina görevlisi Francisco, "Binanın içinde, camlarda, kapıda ve tüm girişte kan izleri vardı" diyerek olayın şiddetini gözler önüne serdi. Francisco, kurbanı "çok sessiz ve kibar biri" olarak tanımladı.

"SESSİZ VE SORUNSUZ BİR İNSANDI"

Bina sakinleri, saldırıya uğrayan adamın tekerlekli sandalye kullanan ve oldukça savunmasız biri olduğunu ifade etti. Bir kadın sakini, "Kimseyle konuşmayan, sorun çıkarmayan bir komşumuzdu" dedi. Aynı sakın, kocasının bir tartışma sesi duyduktan sonra aşağı indiğini ve mağdura yardım etmeye çalıştığını söyledi. Kadın, saldırıda "maşete" benzeri bir kesici aletin kullanıldığını ve kurbanın şahdamarına (karotid arter) isabet eden bir darbe aldığını iddia etti.

Fransa polisi, olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Saldırganın kimliği ve saldırı motivasyonu henüz belirlenmiş değil.