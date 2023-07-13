50 yıldızın doğumu görüntülendi. Bilim insanları şaşkına döndü

NASA, James Webb Uzay Teleskobunun uzayda yakaladığı yeni görüntüleri paylaştı.

James Webb, Güneş benzeri 50 yıldızın doğuşunu görüntüledi.

NASA yöneticisi Bill Nelson, görüntüyü “şaheser” olarak niteledi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris görüntü için “muhteşem” dedi.

Webb’in yakaladığı görüntü, yıldızların tozlu bir kozadan nasıl doğduğunu gösteriyor.

NASA’ya göre, yüksek çözünürlüklü görüntü, Dünya’ya en yakın yıldız oluşum bölgesi olan Rho Ophiuchi bulut kompleksinde, yaklaşık 390 ışık yılı uzaklıkta, çeşitli oluşum aşamalarındaki yaklaşık 50 yıldızı gösteriyor.

James Webb projesinde yer alan Klaus Pontoppidan görüntüyle ilgili şunları söyledi:

“Webb’in Rho Ophiuchi görüntüsü, yıldız yaşam döngüsündeki çok kısa bir döneme yeni bir netlikle tanık olmamızı sağlıyor. Kendi Güneşimiz buna benzer bir aşamayı uzun zaman önce yaşadı ve şimdi başka bir yıldızın hikayesinin başlangıcını görecek teknolojiye sahibiz.”