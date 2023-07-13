50 yıldızın doğumu görüntülendi. Bilim insanları şaşkına döndü

NASA, Güneş benzeri 50 yıldızın doğumunu yakaladığı anların görüntülerini yayınladı.

50 yıldızın doğumu görüntülendi. Bilim insanları şaşkına döndü

NASA, James Webb Uzay Teleskobunun uzayda yakaladığı yeni görüntüleri paylaştı.

James Webb, Güneş benzeri 50 yıldızın doğuşunu görüntüledi.

NASA yöneticisi Bill Nelson, görüntüyü “şaheser” olarak niteledi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris görüntü için “muhteşem” dedi.

Webb’in yakaladığı görüntü, yıldızların tozlu bir kozadan nasıl doğduğunu gösteriyor.

f01dxrbx0aa2y5k.jpg

NASA’ya göre, yüksek çözünürlüklü görüntü, Dünya’ya en yakın yıldız oluşum bölgesi olan Rho Ophiuchi bulut kompleksinde, yaklaşık 390 ışık yılı uzaklıkta, çeşitli oluşum aşamalarındaki yaklaşık 50 yıldızı gösteriyor.

James Webb projesinde yer alan Klaus Pontoppidan görüntüyle ilgili şunları söyledi:

“Webb’in Rho Ophiuchi görüntüsü, yıldız yaşam döngüsündeki çok kısa bir döneme yeni bir netlikle tanık olmamızı sağlıyor. Kendi Güneşimiz buna benzer bir aşamayı uzun zaman önce yaşadı ve şimdi başka bir yıldızın hikayesinin başlangıcını görecek teknolojiye sahibiz.”

depophotos-17283691.jpg

Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Yüksek tansiyonu olanlar hangi sebzeleri yemeli Sağlık
Yüksek tansiyonu olanlar hangi sebzeleri yemeli
Çocuk ishallerinde suya dikkat Sağlık
Çocuk ishallerinde suya dikkat
Kelepir fiyattan hepsi satışa çıktı. Hangi ilde nereler satılıyor Ekonomi
Kelepir fiyattan hepsi satışa çıktı. Hangi ilde nereler satılıyor
Haydarpaşa Garı’nın hizmete gireceği tarih belli oldu. Resmen açıklandı Kültür Sanat
Haydarpaşa Garı’nın hizmete gireceği tarih belli oldu. Resmen açıklandı
Zencefil sindirim sistemini nasıl düzenliyor Şifalı Bitkiler
Zencefil sindirim sistemini nasıl düzenliyor
Egzersiz yapmadan fit kalınır mı Sağlık
Egzersiz yapmadan fit kalınır mı
Bu bitki onlarca hastalığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Bu bitki onlarca hastalığa iyi geliyor