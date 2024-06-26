50 yıllık kargo devi iflasla boğuşuyor. Binlerce çalışanı işsiz kalma korku sardı

Korona virüs pandemisinden sonra büyük küçük bir çok şirket maddi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı. Bir çoğu konkordato ilan etti, belli bir kısmı da iflas etti. Binlerce çalışan işsizler ordusuna katıldı.

Son olarak dev kargo şirketi iflas başvurusunda bulundu. Almanya'da 50 yıldır faaliyet gösteren ve müşterilerin memnuniyetini kazanan Instafreight Kargo Şirketi mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.

Yüzlerce şubesi bulunan kargo şirketindeki çalışanlar durumlarının ne olacağını kara kara düşünüyor. Bir yetkili yaptığı açıklamada yeniden yapılanma sürecinin olumlu sonuçlanacağını söyledi.

Instafreight kurucusu Philipp Ortwein iflasın nedenini aşırı borçlanma olduğunu açıkladı. Potansiyel bir yatırımcının mevcut finansman turu sırasında geri çekilmesinin de iflas istemelerinde önemli bir rol oynadığı belirtildi.