500 kişilik ekiple aranıyor: 10 yaşındaki çocuktan iz yok!​​​​​​​

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü ailesiyle fıstık tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

ARAMALAR 51 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yaklaşık yaklaşık 51 saattir aralıksız sürdüğü arama çalışmaları karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından, havadan ise İHA ve drone ile yapılıyor.

Aramalar çerçevesinde, küçük çocuğun kaybolduğu köye yakın noktada olması nedeniyle Fırat Nehri'nde dalgıç ekiplerce çalışma yapılıyor.

Aramalar sırasında her noktaya titizlikle bakılırken küçük Onurcan'a dair herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

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500 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYOR

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, çalışmaları yerinde takip ederek, gazetecilere, ihbarın alındığı andan itibaren güvenlik güçlerinin hızla arama çalışmalarına başladığını belirtti.

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İşçimen, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Niğde ve Kayseri'den AFAD ekipleri hızlıca olay bölgesine sevk edildi. Komando ekiplerimiz de bölgede görev yapmaya başladı. Aktif olarak 60 kilometrelik bir alanda arama ve tarama faaliyetleri yürütülüyor. Ayrıca insansız hava aracı (İHA) da bölgede çalışmalara destek veriyor. İzci köpekler de arama faaliyetlerine dahil edildi. Şu anda yaklaşık 350 personel sahada görev yapıyor, bölge halkından da gönüllü olarak katılanlarla bu sayı yaklaşık 500 kişiye ulaşıyor. Her geçen gün katılım daha da artıyor. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarımız aralıksız ve kesintisiz şekilde devam etmektedir."