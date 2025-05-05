50+1 tıkadı AKP çözüm arıyor! Erdoğan’ın yeni planı ortaya çıktı

Halk TV’nin Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

Küçükkaya, program sırasında AKP kulislerinden edindiği önemli bir bilgiyi paylaştı. Küçükkaya, AKP kurmaylarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki “50+1” kuralının yol açtığı “tıkanmalar” nedeniyle yeni bir sistem arayışına girdiğini belirtti.

Küçükkaya, şunları söyledi:

“Bir bilgi vereyim efendim. Şimdi bazıları öyle değil falan diye açıklamalar yapacaklardır ama ben AK Parti cenahından önemli isimlerden birkaç ayrı kaynaktan duyduğum bir şeyi söyleyeyim size. Onlar da bu tıkanmayı görüyorlar şimdi. AK Parti kurmay kadrosunda. Ve aslında yarı başkanlık gibi bir yeni sistem, yani aslında bu yüzde 50 meselesinin de ortadan kalkacağı, dolayısıyla bunun handikaplarının bertaraf edileceği bir arayıştalar şu anda.”

“MUSTAFA KEMAL GERİ DÖNSE BU YETKİLERİ ONA VERMEYE DE KARŞI ÇIKARIM”

Müsavat Dervişoğlu, Küçükkaya’nın aktardığı bu bilgiye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Onlar da prangalarından kurtulmak istiyorlar. Parlamenter demokratik sistemi daha önce sizin programlarınızda ben defalarca ifade ettim. Parlamenter demokratik sisteme dönüşün yol taşlarını, gerçek anlamda dizmesi gerekenlerin iktidar partileri olduğunu söyledim.

Bakın, gazete manşetlerine konu oluyor. Yani bakana ulaşıyor, bürokrata ulaşamıyor. Cumhurbaşkanına ulaşıyor, bakana ulaşamıyor. Sistem kilitlendi. Sistemde kurumlar bertaraf edildi. Kurumlar tasfiye edildi. Türkiye’nin işte birtakım strateji merkezleri vesaire var. Devlet Planlama Teşkilatı yok. Türkiye’de müsteşarlıklar kalkınca devlet hafızası otomatik olarak yok oldu zaten. Dolayısıyla biz, ya adımız cumhuriyet ama işte Zaire de cumhuriyet, Kongo da cumhuriyet. Demokrasinin olmadığı yerde doğru, temsilin yapılamadığı yerde ve iktidarın yetkilerinin sınırlandırılmadığı yerde demokrasiden bahsedebilmek mümkün değil. Bugün iktidarın yetkilerini sınırlayamıyorsunuz ki. Bir anayasa yapılmış. Ben bunu cebimde gezdiriyorum.

Bu anayasa Recep Tayyip Erdoğan’ın ölçülerine göre tanzim edilmiş bir anayasa. Kişiye özel takım elbise. Kişiye özel bir takım elbisedir ve bu anayasadaki yetkiler ne yapacağını ve ne yapmayacağını bildikleri Recep Tayyip Erdoğan’a göre şekillenmiş. Bu yetkiler, başkalarına kolay emanet edilebilecek yetkiler değildir. Bakın size bütün samimiyetimle söylüyorum, bu anayasadaki yetkileri Mustafa Kemal geri dönse de ona vermeye kalksalar ben ona da karşı çıkarım. Ki Mustafa Kemal böyle bir yetki istememişti.”