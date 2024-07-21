6 ayda 112 ülkeye Türk çayı satıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, dünyada üzerine kar yağan tek çaya sahip olan Türkiye, ocak-haziran döneminde 2 bin 898 ton çay ihraç ederek 13 milyon 914 bin 532 dolar gelir elde etti. En fazla çay ihraç edilen ülkeler Belçika, Birleşik Krallık ve ABD oldu.

Türkiye, yılın ilk yarısında Belçika'ya 5 milyon 246 bin 512, Birleşik Krallık'a 1 milyon 878 bin 642 ve ABD'ye 1 milyon 9 bin 991 dolarlık çay ihraç etti. Geçen yılın aynı dönemine göre Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Moritanya, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Küba, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Sao Tome ve Principe, Venezuela, Ekvator Ginesi, Çekya, Burkina Faso, Cibuti, Kamboçya ve Slovenya'ya da çay satışı gerçekleştirildi.

Türkiye'den yapılan çay ihracatının yüzde 49'u Rize'den gerçekleştirildi. Rize'den yılın ilk yarısında 24 ülkeye 1870 ton çay ihraç edilerek 6 milyon 850 bin 514 dolar kazanç sağlandı. En fazla çay ihraç edilen ülkeler Belçika, ABD ve KKTC oldu. Rize'den bu dönemde Belçika'ya 5 milyon 169 bin 765, ABD'ye 599 bin 795 ve KKTC'ye 209 bin 830 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre Fransa, Singapur, Katar, Çin Halk Cumhuriyeti ve Bahreyn'e de çay ihraç edildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, çay ihracatının artış trendinin devam ettiğini belirterek, 2024'ün ihracat artışıyla kapatılacağından ümitli olduklarını söyledi. Kalyoncu, çay ihracatının artırılması için önemli çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, tarımda küresel ısınma sorununa karşı bahçelerde verim ve kalitenin artırılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, çay bitkisinden her ülkenin damak zevkine uygun yeni inovatif ürünler üretilmesi ve AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Kalyoncu, KOBİ statüsündeki çay imalatçısı firmalara destek verilmesi gerektiğini de ifade etti. Bahçelerde verim ve kaliteyi artıracak çalışmaların yapılmasıyla çay ihracatının daha yüksek rakamlara ulaşacağına ve dünya piyasalarında söz sahibi olunacağına inandıklarını söyledi.