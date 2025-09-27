6. katta neler yaşandı... Arabeskin kraliçesi Güllü düştü mü, atıldı mı?

Düzenleme: Kaynak: İHA

Arabeskin kraliçesi Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıkarken kayıtlarda duyulan bir ses akıllarda soru işareti bıraktı.

Güllü’nün ölümü Türkiye’yi ve sanat camiasını yasa boğdu. Yalova Çınarcık’taki 6’ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün son görüntülerine ait kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerdeki duyulan ses kaydı sosyal medyada gündem oldu.

aw546676-03.jpg

Gerçek adı Gül Tut olan ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümünün intihar değil, elim kaza sonucu gerçekleştiği söylenmişti. Güllü’nün ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken öncesi ve sonrası anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

aw546676-02.jpg

Kamera kayıtlarında Güllü’nün balkona çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak indikleri anlar yer aldı. Görüntülerdeki duyulan ses dikkat çekti.

aw546676-02.jpg

DUYULAN SES TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntülerde şarkıcının kızının “Annemi atmış” dediğini öne sürerken, kimi kullanıcılar da duyulan sesin kaydın kalitesinin düşük olması nedeniyle sözlerin tam olarak anlaşılmadığını ileri sürdü.

aw546676-07.jpg

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Güllü'nün cenazesi bugün öğle namazından sonra İstanbul Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

aw546676-04.jpg

aw546676-06.jpg

Son Haberler
Asil Nadir’in eşi gözaltına alındı! İstanbul Havalimanı'nda şok yakalama
Asil Nadir’in eşi gözaltına alındı! İstanbul Havalimanı'nda şok yakalama
Süper Lig maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Süper Lig maçlarının VAR hakemleri belli oldu
CHP Meclis açılışına katılmayacak! “Cumhurbaşkanı’nı alkışlamayız” açıklaması geldi
CHP Meclis açılışına katılmayacak! “Cumhurbaşkanı’nı alkışlamayız” açıklaması geldi
11. Yargı paketi Ekim ayında Meclis’e geliyor! Af olacak mı? Cezalarda büyük değişim…
11. Yargı paketi Ekim ayında Meclis’e geliyor! Af olacak mı? Cezalarda büyük değişim…
Sahada kalp krizi geçirmişti! Dünyaca ünlü forvet futbola veda etti
Sahada kalp krizi geçirmişti! Dünyaca ünlü forvet futbola veda etti