60 yaşındaki Biricik Suden'in sırt kasları olay oldu

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girdi.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden 60 yaşındaki Suden, son yıllarda kendini spora verdi; haftanın beş günü spor yaparak, inanılmaz bir görünüme kavuştu.

KASLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapan ve fit hali ile genç kızlara taş çıkartan Biricik Suden, bir kez daha kaslarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Yıllara meydan okuyan Suden, 919 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta sırt kaslarını sergiledi.

Takipçileri, ünlü ismin kısa sürede 2 bine yakın beğeni alan gönderisine 300'e yakın yorum yaptı.

Suden kendisine "Eski haliniz daha güzeldi" diyen takipçisine ise yine kendi tarzında yanıt verdi ve "Kendinizle meşgul olun" dedi.

