61 metreden yere çakılan CEO hayata veda etti

Zion Ulusal Parkı'nda yaşanan trajik bir kazada hayatını kaybeden kişi olarak tanımlanan 40 yaşındaki Justin Bingham, teknoloji CEO'su ve dört çocuk babasıydı. Bingham, Utah'ta bulunan Zion Ulusal Parkı’nda arkadaşlarıyla birlikte kanyon geçişi yaparken yaklaşık 61 metre yükseklikten düştü. Bu kaza, 5 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşti ve Bingham, ölümünden yalnızca üç gün sonra doğum gününü kutlayacaktı.

Bingham’ın CEO'su olduğu yazılım şirketi Opiniion, kazayı duyururken, “Justin, doğa ile iç içe olmayı en büyük tutkularından biri olarak gördüğü bir anda trajik bir kaza geçirdi. Çeşitli kurtarma ekiplerinden oluşan 50’den fazla takım üyesinin çabalarına rağmen, hayatını kaybetti,” ifadelerini kullandı. Şirketin yaptığı açıklamada, Bingham’ın kişiliği ve tutkuları da anıldı.

BİR VİZYONER VE SEVGİ DOLU BİR BABA

Opiniion, Bingham’ı “gerçek bağlantıların gücüne inanan bir vizyoner” olarak tanımlarken, onun müşterileriyle ve takım arkadaşlarıyla kurduğu anlamlı ilişkilerin herkese kalıcı bir etki bıraktığını belirtti. Bingham’ın ailesinin blogu olan "Our Life in Holland"da, Justin ve eşi Lindsay’in dört çocuğu olduğu ve ailelerinin hayatlarını paylaştıkları detayları içeriyor. Bu blogda, ailenin YouTube, Instagram ve Facebook üzerindeki seyahat ve yaşam paylaşımlarına da yer veriliyor. Ailenin paylaşımlarında, özellikle çocukları Landon'un serebral palsi tedavisi de ön planda tutuluyor.

Bingham’ın iş arkadaşlarından Devin Shurtleff, onun için, “Justin, etrafında bulunan herkese her zaman umut veren biriydi. 'Her şey yoluna girecek,' derdi. Ama genellikle haklıydı,” dedi. Shurtleff, Bingham’ın sadece bir lider değil, aynı zamanda birçok insan için bir mentor, baba ve arkadaş olduğunu ifade etti. “O, ilişkilerin bu işin anlamını artıran en önemli unsurlar olduğuna inanıyordu ve bunu her gün yaşadı,” diye ekledi.

KURTARMA EKİPLERİ VE TAZİYELER

Zion Ulusal Parkı’nın Süperintendenti Jeff Bradybaugh, Bingham’ın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, “Bu hayal edilemez zor zamanlarda aile ve arkadaşların yanında olduğumuzun farkındayız,” dedi. Kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen, Bingham’ın kaybı derin bir üzüntü yarattı.

Opiniion, şirket açıklamasında, Bingham’ın ailesine gizlilik ve anlayış talep ederek, “Justin’ın mirasının, yaptığımız işlerde ve kurduğumuz ilişkilerde yaşamaya devam edeceğine söz veriyoruz,” ifadelerini kullandı. Bingham’ın hayatı, hem iş dünyasında hem de ailesi tarafından birçok insan üzerinde kalıcı bir etki bırakacak şekilde anılmaya devam edecek.