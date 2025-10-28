Balıkesir Sındırgı gece saatlerinde 6.1 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Depreme dair son bilançoyu ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında açıkladı.

30 HASAR ÇAĞRISI ALINDI

Yerlikaya, 4 üzeri 12 artçı depremin meydana geldiğini aktarırken, AFAD ekiplerine 507 çağrının geldiğini söyledi. Bu çağrıların 30'unun hasar çağrısı olduğunu belirten Yerlikaya, "Can ve mal kaybımız yok. 26 vatandaşımız depremde hafif yarlanmıştır. Bunlar ise an itibarıyla taburcu edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"4 BİNA YIKILDI"

Deprem sonrası yıkılan 4 binanın olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Bunlardan 3’ü içinde yaşam olmayan 10 Ağustos depreminde ağır hasarlı diye tespit edilen, yaşamsal olarak terk edilen binalardı. Şükürler olsun bir can kaybımız yok. 1 bina içinde dört bağımsız iş yerinin olduğu hemen çarşı içerisinde, o da maalesef yıkıldı. Biz hasar tespitle ilgili çalışmalarımıza 250 araç, 507 personelle başladık. İlk etapta Sındırgı ilçemizden başladık" dedi.

"METREKAREYE 68 KİLOGRAM YAĞMUR YAĞDI"

100 adet yaşam konteynırını Sındırgı'ya getirdiklerini duyuran Yerlikaya, "Tespitler biter bitmez gerekenleri yapacağız. Dün yağmur güçlüydü, metrekareye 68 kilogram yağmur yağdı." şeklinde konuştu.