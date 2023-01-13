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İstanbul'da şüpheli ölüm

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde oturduğu binanın 12'nci katından düşen 62 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Kadının ölümü şüpheli bulunularak, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 20:58
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62 yaşındaki kadın 12'nci kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da şüpheli ölüm
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Kadının düştüğü pencere camının kırık olması olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda araştırmasına neden oldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bakırköy ilçesi Ataköy Nilüfer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan Nazan Artan (64) oturduğu apartmanın 12’nci katından binanın giriş balkonuna düştü. 64 yaşındaki kadını yerde gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

"BAĞRIŞMA SESİ DUYMADIM"

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının düştüğü yerde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı ise 12’inci kat merdiven boşluğu penceresinde ve kadının düştüğü yerde incelemelerde bulundu.

Kadının düştüğü pencere camının kırılmış olması dikkat çekerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Kadının yerde yattığını gören Nuray Gökyar, “Benim kapıcım haber verdi. Apartmanın girişinin çukur alanında bir insan yatıyordu. Bağrışma sesi hiç duymadım. Sadece kapıcım 12 kattan deyince bir baktım oradan cam kırılmış. Allah rahmet eylesin. Tanımıyoruz hiç” dedi. (İHA)

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