65 milyon liralık kaçak makaron operasyonunda 2 tutuklama

Mersin'de silikon yüklü olduğu ileri sürülen kolilerden piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olan 1 milyon 286 bin kaçak makaron ele geçirilirken gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye üzerinden başka ülkelere gümrük kaçağı sigara, tütün ürünleri ve doldurulmuş veya bandrolsüz makaron kaçakçılığı yapıp devleti zarara uğratan, haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma düzenledi.

Mersin Limanı'ndan çıkan çekici ve gümrük mühürlü dorse durduruldu. Yapılan kontroller sonrasında transit rejim beyannamesine göre araçta Çin'den Suriye'ye transit rejim çerçevesinde gönderilen yasal yükü silikon olduğu söylenen dorse arandı. Kolilerde silikonun yanı sıra piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olan 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.