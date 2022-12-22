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Kıymalı pide ile başlayan cinsel taciz kararına itiraz

Kırşehir’de arkadaşının kızına kıymalı pide bahanesiyle tacizde bulunduğu ileri sürülen okul hizmetlisinin aldığı cezaya aile itiraz etti.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 23:14
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7 yaşındaki küçük kıza kıymalı pide ile başlayan cinsel taciz kararına itiraz

Kıymalı pide ile başlayan cinsel taciz kararına itiraz
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İHA - Sanık M.K., hazırlanan iddianamede ’çocuğun cinsel istismarı ve cinsel istismar’ suçlarından Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Sosyal çalışmacı eşliğinde ifade veren mağdur B.Ş.(7) taciz gününden önce de kendisine sanık M.K.’nın uygunsuz hareketlerde bulunduğunu ve kıymalı pide bahanesiyle arkadan sarıldığını söyledi.

Mahkeme başkanının sosyal çalışmacının yorumunu istemesi üzerine mağdurla iki defa görüşen sosyal çalışmacı, çocuğun ifadelerinde zıtlık olmadığını yaşından dolayı da bazı kavramların oturmadığını belirtti. Çocuğunun beyanları karşısında sinir krizi geçiren anne İ.Ş., "Sanığa alt değil üst sınırdan ceza verilmeli. Biz verilen cezaya itiraz ediyoruz. Çocuğum 7 yaşında, hukuksal boyutu sonuna kadar kullanacağız. Çocuğum olaydan sonra psikiyatrikse gitti. Çocuğum aşırı derecede hırçınlaştı" dedi.

Aşıkpaşa Ortaokulunda meydana gelen olayda sanığın, 7 yaşındaki mağdur B.Ş.’yi kıymalı pide verme bahanesiyle ilkokul bahçesinden çağırarak ortaokul binasında bulunan olay yerine götürdüğü ve çocuğun cinsel organına elleyerek sürtme eylemini gerçekleştirdiği kanaatine varıldı. Sanık M.K., 4 yıl 2 ay ceza alarak Kırşehir E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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