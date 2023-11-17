72 canın bedeli, 22 yıl 6 ay mı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan İSİAS Oteli'ne ilişkin soruşturma tamamlandı.

KAYNAK: İHA
72 canın bedeli, 22 yıl 6 ay mı

Adıyaman’da, 6 Şubattaki depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC’den sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği İSİAS Oteli'ne ilişkin iddianame mahkemeye sunuldu.

5 tutuklu toplam 11 şüpheli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı ve Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'in müşteki olarak yer aldığı iddianamede, sanıkların Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen bilirkişi raporuna göre kusurlu bulunduğu rapora da yer verildi.

Raporda, dosya kapsamında “kolon ve kirişlerin etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları, ankraj ve kenetleme boylarıyla ilgili eksikliklerin bulunduğu, donatı detayı eksikliklerinin binanın yıkılma nedenlerinden biri olabileceği, beton basınç dayanımlarının TS EN 13791 standardındaki değerlendirme kriterlerine göre gerekli şartları sağlamadığının tespit edildiği” belirtildi.

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Sanıkların dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu belirtilen raporda, binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edildi.

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