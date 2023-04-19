72 yaşındaki adam kendisini iterek düşüren 36 yaşındaki oğlunu öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir baba olan Ali Mehmet Kaya (72), işe gitmesi için uyardığı oğlu Hasan Hüseyin Kaya'yı (36), kendisini iterek düşürdüğü bahanesiyle pompalı tüfekle öldürdü.

72 yaşındaki adam kendisini iterek düşüren 36 yaşındaki oğlunu öldürdü

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Yamanlar 7352 Sokak'taki bir evde gerçekleşti. İşçi emeklisi ve altı çocuk babası Ali Mehmet Kaya, birlikte yaşadığı evde çalışan oğlu Hasan Hüseyin Kaya'yı uyandırıp işe gitmesini istedi.

Ancak oğlu işe gitmek istemediğini söyleyince, baba ile oğlu arasında bir tartışma başladı ve olay sonrasında oğul babasını itti.

Babası yere düştükten sonra, yan odadan aldığı tüfekle oğluna ateş etti.

Hasan Hüseyin Kaya kanlar içinde yere düştü.

Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli baba Ali Mehmet Kaya, gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta verdiği ifadesinde, oğluyla sık sık tartıştıklarını ve olay günü öfkeyle oğlunu vurduğunu, ancak pişman olduğunu söyledi.

Ali Mehmet Kaya tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

15b08f86536d03397ff2dea0a5995e8d.jpg

9bbd80dc47f9fddc637b040ebcb06ec2.jpg

8ff392bff5aa7cec0cbe27e76e58c662.jpg

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı