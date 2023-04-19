72 yaşındaki adam kendisini iterek düşüren 36 yaşındaki oğlunu öldürdü

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Yamanlar 7352 Sokak'taki bir evde gerçekleşti. İşçi emeklisi ve altı çocuk babası Ali Mehmet Kaya, birlikte yaşadığı evde çalışan oğlu Hasan Hüseyin Kaya'yı uyandırıp işe gitmesini istedi.

Ancak oğlu işe gitmek istemediğini söyleyince, baba ile oğlu arasında bir tartışma başladı ve olay sonrasında oğul babasını itti.

Babası yere düştükten sonra, yan odadan aldığı tüfekle oğluna ateş etti.

Hasan Hüseyin Kaya kanlar içinde yere düştü.

Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli baba Ali Mehmet Kaya, gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta verdiği ifadesinde, oğluyla sık sık tartıştıklarını ve olay günü öfkeyle oğlunu vurduğunu, ancak pişman olduğunu söyledi.

Ali Mehmet Kaya tutuklandı ve cezaevine gönderildi.