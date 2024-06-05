725 araç trafikten men edildi



Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı olan Trafik Jandarması Timleri, sorumluluk alanı içerisinde yer alan 5 bin 414 kilometrelik yolda denetimlerini sürdürüyor. Yapılan bu denetimler sonucunda Mayıs ayı içinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 112 bin 174 araç ve sürücü tek tek kontrol edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 725 araç ile 266 sürücü trafikten men edilirken 54 maddi hasarlı, 42 yaralamalı olmak üzere toplam 96 trafik kazası gerçekleşti. Meydana gelen kazalar sonucunda 77 vatandaş yaralandı.