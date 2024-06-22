8 günlüğüne uzaya gidip dönememişlerdi! Yeni haber geldi

Haziranın başında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams, 2 Temmuz'a kadar istasyonda kalmaya devam edecek. NASA yetkilileri, istasyonda 24 Haziran ve 2 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan iki uzay yürüyüşünün ardından mekiğin dönüş tarihini değerlendireceklerini belirtti.

AA'nın aktardığına göre, böylece Starliner mekiği ve iki NASA astronotunun Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelenmiş oldu. NASA Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich, konuya ilişkin açıklamasında, ertelemelerin herhangi bir sorun teşkil etmediğini, Starliner'ın ISS'e kenetlenmiş durumda yörüngede iyi performans sergilediğini kaydetti.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.