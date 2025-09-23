80’lik Safiye nine dronla bulundu!

80’lik Safiye nine dronla bulundu!

Mersin’in Mut ilçesinde, evinden çıkıp kendisinden haber alınamayan Safiye Ünal (80), arama kurtarma ekiplerinin dronlu çalışmasıyla arazide bulundu.

Esençay Mahallesi Seyreğen mevkisinde yalnız yaşayan Safiye Ünal, dün saat 15.00’te evinden ayrıldı. Yakınları Ünal’a ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri gönderildi. Dronla arama yapan ekipler, bölge halkıyla birlikte gece boyunca çalıştı ancak iz bulamadı.

Safiye Ünal, bugün saat 11.00’de evinden 2 kilometre uzakta, arazide bitkin halde bulundu. Kurtarma ekiplerince sağlık görevlilerine teslim edilen Ünal, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ünal’ın kızı Emine Ünal Çopur, sosyal medyada, “Annemi bulduk, sağlığı yerinde Allaha şükür” paylaşımı yaptı.

