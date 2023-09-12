82 yaşındaki kadın öldürüldü 89 yaşında katil oldu

Afyonkarahisar’da 82 yaşındaki kadın evinde 25’e yakın bıçak darbesi ile öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından jandarma ekipleri cinayet zanlısı olarak 89 yaşındaki alzheimer hastası koca gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
82 yaşındaki kadın öldürüldü 89 yaşında katil oldu

İHA'nın haberine göre, olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sıddıka Aysal (82) isimli kadının akrabaları kontrol için evine gitti. Kapıyı açan yakınları Aysal’ı hareketsiz yerde yatarken buldu.

Olayı jandarmaya ihbar ettiler. İhbar üzerine olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları kontrolde yaşlı kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi. Olay sonrası cinayet zanlısı olarak ise G.A. (89) isimli Alzheimer hastası koca gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından Aysal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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