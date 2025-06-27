9 kişiyi parçalara ayırarak katletmişti: ‘Twitter katili’ Şiraişi Takahiro idam edildi...

Düzenleme: Kaynak: AA
9 kişiyi parçalara ayırarak katletmişti: ‘Twitter katili’ Şiraişi Takahiro idam edildi...

Japonya'da sosyal medyadan tanıştığı 9 kişiyi öldüren, "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi Takahiro 3 yıl sonra idam edilen ilk kişi oldu.

Şiraişi Takahiro, eski adı "Twitter" olan sosyal medya platformu X üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldürerek parçalara ayırdığı için "Twitter katili" olarak biliniyor.

Dairesinde 8 kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin soğutucuda bulunmasının ardından 2017'de tutuklanan Şiraişi, 2020'de idam cezasına çarptırıldı.

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Soruşturmayı yürüten yetkililer, Şiraişi'nin intihara meyilli kişilerle sosyal medyadan iletişime geçerek bu konuda yardımcı olmayı teklif ettiğini, ardından evine çağırdığı kurbanları öldürerek parçalara ayırdığını belirtti.

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Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edilen Şiraişi'nin infazı tamamlanana kadar kamuoyundan gizli tutuldu.

Bu infaz, Japonya'da Temmuz 2022'den beri uygulanan ilk idam oldu.

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G7 ülkeleri arasında sadece Japonya ve ABD'de idam cezası uygulanıyor.

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