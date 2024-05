93 yaşındaki Gülsüm Anne 30 yıldır engelli çocuklarına bakıyor

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde yaşayan 93 yaşındaki Gülsüm Karamuk, doğuştan engelli olan 60 yaşındaki İsmail ve 53 yaşındaki Naci isimli oğullarına tüm sevgisiyle ve özverisiyle bakmaya devam ediyor. Oğulları konuşamıyor, yürüyemiyor ve akli dengeleri yerinde değil. Ancak Gülsüm nine, yaşına rağmen gelini ve kızının da yardımıyla oğullarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Engelli evlatlarına sevgi ve şefkatle bakan Gülsüm nine, "Evlatlar annelerin bir parçasıdır. Onları bırakıp gidenler diğer dünyada cezalarını çekerler" diyor. Gülsüm nine, 60 yıldır büyüttüğü oğullarına hala aynı sevgi ve şevkatle bakmaya devam ediyor, onları büyütürken yaşadığı zorlukları da şükürle anlatıyor.