AB çalışanları AB’yi protesto etti

Schuman Meydanı'nda gerçekleşen topluluk, AB'nin Gazze'ye yönelik politikasını protesto ederek, AB-İsrail arasındaki ortaklık anlaşması ve üye ülkelerden yapılan silah satışlarının "insan haklarına saygı" şartına bağlanmasını talep etti.

Ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını istedi. Ayrıca, tüm insan hakları ihlalleri ile suçların kınanmasını talep ettiler.

Eylemin sonunda göstericiler halay çekerek "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.