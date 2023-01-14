AB'den Rusya'ya baskı çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB dönem başkanlığı dolayısıyla ziyaret ettiği İsveç'te, Başbakan Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'DESTEK PAKETİNİN İLK LİMİTİNİ BU AY DAĞITACAĞIZ'

"Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeliyiz ve elbette Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğimizi sürdüreceğiz." diyen von der Leyen, Ukrayna'ya yönelik 18 milyar euroluk destek paketinin ilk dilimini bu aydan itibaren dağıtmaya başlayacaklarını belirtti.

Bu desteğin AB'nin herhangi bir ortak ülkeye sunduğu en büyük makro mali yardım paketi olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşası için hazırlandıklarını belirten Von der Leyen, G7 ile birlikte kurdukları uluslararası bağış platformunun da bu ay faaliyete geçeceğini dile getirdi.

UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİ

Ukrayna'nın üyelik süreciyle ilgili bir soru üzerine von der Leyen, bunun adım adım ilerleyecek bir süreç olduğunu belirterek, "Şimdi bizim için bundan sonra, dönüm noktası niteliğindeki en önemli adım, sonbahardaki genişleme raporu olacak. Rapor, AB'ye katılmak isteyen her aday ülkenin yılbaşından bu yana kaydettiği ilerlemeyi yansıtacak." diye konuştu.

Von der Leyen, "Ukrayna etkileyici bir şekilde iddialı, güçlü ve hızlı." dedi.

UKRAYNA HÜKÜMETİ İLE TOPLANTI

AB Komisyonu üyelerinin şubat başında Ukrayna'yı ziyaret edeceğini ve Ukrayna hükümeti ile toplantı yapacağını bildiren Von der Leyen, Brüksel ve Kiev'in yaklaşık 20 dosya üzerinde birlikte çalıştığını aktardı.

Von der Leyen, sonbahardaki genişleme raporunun tüm bunları yansıtabilmesi için Ukrayna hükümeti ile olabildiğince yüksek kalite ve hızda ilerlemenin önemli olduğunu vurgulayarak, bu çalışmanın AB Konseyinin Ukrayna'nın üyeliği konusunda olumlu kararına yansımasını umduğunu kaydetti. (AA)