ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi

ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi

ABB'ye yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında tutuklama talep edildi. 5 kişi de adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,ABB'ye konser soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişiden 5’ini adli kontrol talebiyle, 9 kişiyi ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkesi’ne sevk etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 14 kişi Emniyet’teki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ndeki savcılık sorgu işlemleri de tamamlandı.

Savcılık ifadesi alınan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç'nin Zimmet ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Şüpheliler Univerce Şirketi sahibi S. E, Gurudan Şirketi sahibi A. A ve Yalınayak Şirketi ortakları E. D ve L. E ile Büyükşehir Belediye çalışanı O. C. T ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

