ABD başkanlık seçimlerinde şok. Ünlü isim adaylıktan çekildi

Kasım 2024'te ABD'de gerçekleştirilecek olan Başkanlık seçimlerine yaklaşık 1 yıl olmasına rağmen adaylar kampanyalarını başlatmış durumda.
Eski Başkan Donald Trump başkanlık kampanyaları için rekor düzeyde bağış toplarken, diğer başkan adayı Mike Pence'den şok açıklama geldi.
Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, geride kalan anket sayıları ve mali zorluklar nedeniyle başkanlık kampanyasını askıya aldı ve ileriye dönük "ilkeli Cumhuriyetçi liderlerin" seçilmesine yardımcı olma sözü verdi.
Cumartesi günü Las Vegas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun yıllık konferansında konuşan Pence, "Uzun dualar ve müzakerelerden sonra başkanlık kampanyamı bugünden itibaren askıya almaya karar verdim" dedi.