ABD bir Türk’ün sözleriyle çalkalanıyor. Anlattıkları ülkeyi karıştırdı

ABD, bir Türk vatandaşının verdiği bir röportaj ile çalkalanıyor. ABD’ye, Meksika üzerinden giriş yapan Türk vatandaşı Muaz Çoban, Fox muhabiri Bill Melugin'e yaptığı açıklamalarla ülke gündemine oturdu.

Türkiye’den Meksika’ya geldiğini ve bir kartele ABD’ye kaçak bir şekilde gidebilmek için 10 bin dolar ödediğini anlatan Çoban, ABD sınırındaki önlem yetersizliğine dikkat çekti.

"AMERİKAN VATANDAŞLARI HAKLI”

Muaz Çoban, ABD sınırında alınan önlemlerin yeterli olmadığını fark edince şaşkınlığa sürüklendiğini aktardı ve "Doğrusu Amerikan vatandaşları doğru söylüyor. Sınır konusunda kesinlikle haklılar. Bu ülkeye kimin giriş yaptığını bilmiyorlar. Tamam ben iyi bir insanım ancak her gelen iyi insan mı? Sınırdan geçenlerin katil ya da bir psikopat olmadığını kim garanti edebilir?" ifadelerini kullandı.

Sınırda güvenliğin ve inceleme noktasının olmadığını ifade eden Çoban, “Normal olmayan insanları düşününce, bu durum ABD için büyük tehlike" dedi.

SENATÖRLER AYAKLANDI

ABD vatandaşları, Çoban’ın ifadelerini "Ülkeye kaçak giren bir Türk vatandaşı bile bu durumu fark edebiliyor" sözleriyle paylaştı ve söz konusu röportaja yorum yağdı.

Çoban’ın ABD sınırı üzerine verdiği röportajı, birçok Cumhuriyetçi Parti senatörü paylaşırken, duruma tepki gösteren senatörler, sınır ihlaline izin verdiği gerekçesiyle Joe Biden’ı vatan hainliğiyle suçladı.

BAŞVURULARI KABUL EDİLMEDİ

ABD'nin göçmen kabul politikasını eleştiren ABD vatandaşları, Çoban'ın akıcı bir İngilizceye sahip olduğunu ve parasının olduğunu ifade ederek ülkeye neden yasal yollarla gelmediğini sordu.

Çoban ile röportaj gerçekleştiren gazeteci Bill Melugin, kamera arkasında kendisi ile bu konu hakkında konuştuğunu belirtti ve Çoban’ın yaptığı vize başvurularının birçok kez reddedildiğini ve bu sebeple yasadışı yollara başvurduğunu iletti.