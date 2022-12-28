﻿ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi

İHA - Çin’de, uygulanan "Sıfır Covid" stratejisinin sona ermesinin ardından Covid-19 vakalarında patlama yaşanmıştı. Çin, 8 Ocak 2023’te sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken, birçok ülke vaka artışları nedeniyle Çin’den gelen yolculara test ve karantina zorunluluğu getirdi. Çin’den gelen yolculara test zorunluluğu getiren son ülke ise ABD oldu.

Federal sağlık yetkilileri, 5 Ocak yerel saatle 00.01’den itibaren Çin’den ABD’ye gelen yolcuların uçuştan en fazla iki gün önce Covid-19 testi yaptırmaları ve uçağa binmeden önce havayollarına negatif test sonucunu sunmaları gerektiğini açıkladı. Test zorunluluğunun doğrudan ABD’ye olan uçuşların yanı sıra Seul, Toronto ve Vancouver gibi üçüncü ülkelerden yapılacak transit uçuşlarda da geçerli olduğu aktarıldı.

Bir federal sağlık yetkilisi, "Bu önlemlerin tüm riskleri ortadan kaldırmayacağını veya enfekte kişilerin ABD’ye girişini tamamen engellemeyeceğini biliyoruz. Yine de enfekte insan sayısını sınırlamaya yardımcı olacak ve bize yeni varyantlar hakkında erken uyarı sağlayacak" dedi.

Daha önce İtalya, Japonya, Malezya, Tayvan ve Hindistan vaka sayılarındaki artışın ardından Çin’den gelen yolculara test ve karantina zorunluluğu getirmişti.