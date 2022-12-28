29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi

ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi

ABD, Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından Çin’den gelen yolculara uçuş öncesi negatif test zorunluluğu getirdi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 23:28
Takip Et

ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi

ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi
+
Aa
-

İHA - Çin’de, uygulanan "Sıfır Covid" stratejisinin sona ermesinin ardından Covid-19 vakalarında patlama yaşanmıştı. Çin, 8 Ocak 2023’te sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken, birçok ülke vaka artışları nedeniyle Çin’den gelen yolculara test ve karantina zorunluluğu getirdi. Çin’den gelen yolculara test zorunluluğu getiren son ülke ise ABD oldu.

Federal sağlık yetkilileri, 5 Ocak yerel saatle 00.01’den itibaren Çin’den ABD’ye gelen yolcuların uçuştan en fazla iki gün önce Covid-19 testi yaptırmaları ve uçağa binmeden önce havayollarına negatif test sonucunu sunmaları gerektiğini açıkladı. Test zorunluluğunun doğrudan ABD’ye olan uçuşların yanı sıra Seul, Toronto ve Vancouver gibi üçüncü ülkelerden yapılacak transit uçuşlarda da geçerli olduğu aktarıldı.

Bir federal sağlık yetkilisi, "Bu önlemlerin tüm riskleri ortadan kaldırmayacağını veya enfekte kişilerin ABD’ye girişini tamamen engellemeyeceğini biliyoruz. Yine de enfekte insan sayısını sınırlamaya yardımcı olacak ve bize yeni varyantlar hakkında erken uyarı sağlayacak" dedi.

Daha önce İtalya, Japonya, Malezya, Tayvan ve Hindistan vaka sayılarındaki artışın ardından Çin’den gelen yolculara test ve karantina zorunluluğu getirmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
2
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
3
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
4
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
5
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
7
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿Kartal'da motosiklet sepetindeki çocuk düştü, otomobil son anda durdu
﻿Kartal'da motosiklet sepetindeki çocuk düştü, otomobil son anda durdu
﻿Kartal'da motosiklet sepetindeki çocuk düştü, otomobil son anda durdu
﻿Metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu
﻿Metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu
﻿Metrodaki arıza yoğunluğa neden oldu
﻿ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi
﻿ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi
﻿ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi
﻿Kırgızistan'da 6 büyüklüğünde deprem
﻿Kırgızistan'da 6 büyüklüğünde deprem
﻿Kırgızistan'da 6 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.