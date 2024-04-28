ABD Donanması'nda kırmızı alarm

Kaynak: Haber Merkezi
ABD Donanması'nda kırmızı alarm
Bu sabah Donanma Merkezi'ne gelen şüpheli bir araç paniğe sebep oldu.

ABD Donanma Yetkililerine yerel saatle sabah 03:40 sularında Norfolk, Virginia'da bulunan Little Creek-Fort Story Sefer Üssüne girmeye çalışan bir araç, ön kapıdan geçerek güvenlik güçlerinin üssü kilitlemesine ve hidrolik erişim bariyerlerini kaldırmasına sebep oldu.

Aracın daha sonra kaza yaptığı ve kazanın şiddetiyle alev aldığı bildirildi. Arabanın yanması üzerine üsse ait itfaiye devreye girmiş ve yangın söndürülmüş ancak sürücünün olay yerinde öldüğü açıklanmıştır. Olayın şu anda federal kurumlar tarafından soruşturulmakta olduğu söyleniyor.

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