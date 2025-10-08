ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de düzenlenen hava saldırısında El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed’in öldürüldüğünü açıkladı. Haber, CENTCOM’un internet sitesinde duyuruldu.

Açıklamada, ABD güçlerinin Orta Doğu’da teröristlerin saldırı planlama çabalarını bozmak ve engellemek için bölgede konuşlanmaya devam ettiği ifade edildi. Saldırının yeri hakkında bilgi paylaşılmadı.

KOMUTANDAN AÇIKLAMA

CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki ABD güçleri, teröristlerin saldırı planlama ve gerçekleştirme kabiliyetlerini engellemek için hazırlıklı olmaya devam ediyor. Savaşçılarımızı, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı bölge ve ötesinde savunmaya devam edeceğiz" denildi.