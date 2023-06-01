ABD eski Başkan Yardımcısı Pence adaylığını duyurmaya hazırlanıyor

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, gelecek hafta 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını duyurması bekleniyor.

ABD eski Başkan Yardımcısı Pence adaylığını duyurmaya hazırlanıyor

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Yardımcılığını yapan Pence, 7 Haziran'da Iowa eyaletinde yapacağı bir konuşmada, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurarak, başkanlık kampanyasına başlayacak.

"Eski patronu" Trump'a rakip olacak Pence, anketlerde Trump ve diğer Cumhuriyetçi aday Ron DeSantis'in ardından en popüler isim olarak öne çıkıyor.

EN DÜŞÜK DESTEK PENCE'E

Ancak Morning Consult tarafından 26-28 Mayıs tarihlerinde yapılan ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 56'sı Trump'ı, yüzde 22'si DeSantis'i desteklerken, Pence'in desteği yüzde 5 seviyesinde.

Halihazırda Cumhuriyetçi Parti'den adaylıklarını duyuran diğer isimler arasında eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott ve siyasetçi Asa Hutchinson gibi isimler yer alıyor.

Demokrat Parti'den ise Başkan Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.

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