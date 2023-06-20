ABD hem kasırgalarla hem de rekor sıcaklarla mücadele ediyor

Editör: Ersoy Özdem

ABD’nin Mississippi eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı.

ABD’nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletini hortum vurdu. Şiddetli fırtınanın etkisiyle elektrik hatları ve ağaçlar devrildi, 49 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Bazı evler ise kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yapılan açıklamada, hortum nedeniyle Jasper County’de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20’den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu. En çok hasarın ise Louin kasabasında meydana geldiği aktarıldı.

Eyaletin acil durum görevlileri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'nin bazı kesimleri kasırgalarla mücadele ederken, rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar ise ülkenin güneyini kavuruyor.

Haftasonu, Del Rio, Teksas'ta rekor bir rekora ulaşılırken, Louisiana, New Iberia’da da rekor düzeyde sıcaklıklar tespit edildi. Rekor sıcaklığın haftanın büyük bölümünde devam etmesinin beklendiği bildirildi.