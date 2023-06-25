ABD istihbaratından şaşırtan Covid-19 raporu

ABD istihbarat raporu, Covid'in Wuhan laboratuvarında başladığına dair doğrudan kanıt olmadığını açıkladı.

ABD istihbaratından şaşırtan Covid-19 raporu

Editör: Ersoy Özdem

ABD İstihbarat Topluluğu Direktör Ofisi tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvarda bir "biyogüvenlik olayı" veya COVID-19'a neden olan virüsün salgın öncesi varlığına dair doğrudan bir kanıt bulamadı.

Yakın zamanda gizliliği kaldırılan belge, pandeminin kökenleri hakkında giderek artan ve kesin olmayan kanıtlara ayrıntılar ekledi.

Kongre tarafından kabul edilen ve Mart ayında Başkan Biden tarafından imzalanan yasayla zorunlu kılınan 10 sayfalık rapor, özellikle Wuhan Viroloji Enstitüsü ile COVID-19 salgınının başlangıcı arasındaki potansiyel bağlantıları inceledi, ancak bir sonuç çıkarmadı.

Raporda, enstitüdeki bazı bilim adamlarının yaygın uygulamalar yoluyla koronavirüslerin genetiğiyle oynandığını, ancak COVID-19'a neden olan virüs üzerinde böyle bir çalışmanın yapıldığına dair "hiçbir bilgi" bulunmadığına dikkat çekildi.

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