ABD'de kızamık paniği: Teksas'ta son 30 yılın en ağır salgını yaşanıyor

ABD’nin Teksas eyaletinde, son otuz yılın en büyük kızamık salgını yaşanıyor. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı'na göre, vakalar özellikle eyaletin kuzeybatısında yoğunlaşıyor. En az 77 vakanın çocuk olduğu ve 26’sının 4 yaş ve altında olduğu bildirildi. Komşu eyalet New Mexico’da da 9 kızamık vakası tespit edildi.

Kızamık, son derece bulaşıcı ve ölümcül olabilen bir virüs hastalığı. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve konjonktivit gibi belirtilerle başlıyor. Hastalık ilerledikçe, ağız içinde beyaz lekeler oluşuyor ve vücutta yaygın döküntüler görülüyor.

AŞI KARŞITLIĞI SALGININ YAYILMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Pan Amerikan Sağlık Örgütü'ne göre, kızamık 1963 yılına kadar dünya genelinde yılda 2,6 milyon insanın ölümüne neden oluyordu. Ancak aynı yıl geliştirilen kızamık aşısı ile ABD’de 1965-1968 yılları arasında vakalar %97 oranında azaldı. 1980-2015 yılları arasında küresel vakalar %95 oranında düştü. Bu başarı, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısının (MMR) yaygın olarak uygulanmasıyla sağlandı.

Son yıllarda aşı karşıtlığı dünya genelinde yükselişe geçti. Teksas'taki mevcut salgın, eyaletin en yüksek aşı muafiyet oranlarından birine sahip olan Gaines County’de yoğunlaştı. Bu bölgede çocukların %18’i aşılanmamış durumda. Salgında hastalanan 90 kişiden 85’inin hiç aşı yaptırmadığı açıklandı.

ABD’de çoğu eyalet, çocukların okula gitmesi için MMR aşısını zorunlu tutsa da, bazı eyaletler tıbbi olmayan nedenlerle bile aşı muafiyeti tanıyor. Teksas da bu eyaletlerden biri. Seminole Hastane Bölgesi CEO’su Albert Pilkington, Texas Standard’a yaptığı açıklamada, “Herkesin aşı olup olmamakta özgür olması gerektiğine inanıyoruz. Amerikalı olmak bunu gerektirmez mi?” ifadelerini kullandı.

AŞI KARŞITI KENNEDY'NİN GÖREVE GETİRİLMESİ ENDİŞE YARATIYOR

2024 yılında ABD genelinde 285 kızamık vakası rapor edildi ve bunların %42’sini 5 yaş altı çocuklar oluşturdu. Salgın hızla yayılırken, hastalığın önlenmesine yönelik beklentiler de giderek karamsarlaşıyor.

Bu salgın, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nın başına Robert F. Kennedy Jr.'ın getirilmesinden sadece bir hafta sonra patlak verdi. Kennedy, kariyerine çevreci bir aktivist olarak başlamış olsa da, son yıllarda aşı karşıtı görüşleriyle tanınıyor.

Kennedy, aşıların otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi rahatsızlıklara yol açtığını iddia eden yanıltıcı bilgiler yaydı. 2021’de Dijital Nefretle Mücadele Merkezi tarafından "Dezenformasyon Listesi"ne dahil edilen Kennedy, internet üzerindeki en etkili 12 aşı karşıtı figürden biri olarak gösterildi.