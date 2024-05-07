ABD’de papaza suikast girişimi. Kendini 'Bunu bana Tanrı yaptırdı’ diyerek savundu

Kaynak: DHA
ABD’de papaza suikast girişimi. Kendini 'Bunu bana Tanrı yaptırdı’ diyerek savundu
Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir kilisede bir kişi, ayin esansında vaaz veren bir papazı vurmaya çalıştı. Silahın ateş almaması üzerine, şahıs yakalandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Jesus' Dwelling Place Kilisesi’nde vaaz veren Glenn Germany isimli papaza suaikast girişiminde bulunuldu. Saldırgan, papaza ateş etmek için silahını çekti ancak silah tutukluk yaptı. Kilisenin diyakozu Lawrence McCallister, saldırganı etkisiz hale getirerek silahını alırken, o anlar, kilisede bulunan kamera tarafından anbean kaydedildi.

182133.jpeg

Söz konusu görüntülerde, 26 yaşındaki saldırgan Bernard Polite’ın silahını çektiğini fark eden Germany’nin, hızlıca kürsüden ayrıldığı, saldırgan şahsın ise Germany’e doğru yöneldiği görüldü.

Saldırının ardından “Bunu bana Tanrı yaptırdı” diyen Polite, “tutuklanmayı beklemeyi” planladığını söyledi. Germany ise, Polite'ın silahı doğrultmadan hemen önce kendisine gülümsediğini ifade etti.

182134.jpeg“HALA BURADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM”

Suikast girişiminin ardından konu hakkında konuşan papaz Germany, “Hala burada olduğum için şanslıyım” dedi ve “Bu sabah uyandığım ve burada olduğum için kendimi minnettar hissediyorum, her şey tersine de gidebilirdi. Ama Tanrı araya girdi ve ona minnettarım” açıklamasını yaptı.

Ayin esnasında kızının da aynı kilisede olduğunu ileten Germany, “Kızın, yaşadıklarını gördükten sonra yıkılışını izliyor, hatta insana bir şekilde dokunuyor. Onu yere yatırdığımızda bana hiç karşı koymadı. Daha sonra polis arabasında konuştuğumda benden özür diledi” ifadelerini kullandı.

182135.jpeg

182136.jpeg

182137.jpeg

182138.jpeg

abdde-papaza-suikast-girisimi-silah-tu-50406.jpg

Son Haberler
Magandalar bu sefer doğmamış bebeği hedef aldı Gündem
Magandalar bu sefer doğmamış bebeği hedef aldı
Aziz Yıldırım kararından döndü Spor
Aziz Yıldırım kararından döndü
Katil bakanın yargılanmasına başlandı Dünya
Katil bakanın yargılanmasına başlandı
ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü Dünya
ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü
Güneş'te art arda 2 şiddetli patlama. 3 ülke doğrudan etkilendi Teknoloji
Güneş'te art arda 2 şiddetli patlama. 3 ülke doğrudan etkilendi
Mardin'de 4 tutuklama Yerel Haberler
Mardin'de 4 tutuklama
Arnavutluk'un başkenti karıştı. Muhalefet belediyeyi bastı Dünya
Arnavutluk'un başkenti karıştı. Muhalefet belediyeyi bastı