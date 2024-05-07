ABD’de papaza suikast girişimi. Kendini 'Bunu bana Tanrı yaptırdı’ diyerek savundu

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Jesus' Dwelling Place Kilisesi’nde vaaz veren Glenn Germany isimli papaza suaikast girişiminde bulunuldu. Saldırgan, papaza ateş etmek için silahını çekti ancak silah tutukluk yaptı. Kilisenin diyakozu Lawrence McCallister, saldırganı etkisiz hale getirerek silahını alırken, o anlar, kilisede bulunan kamera tarafından anbean kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde, 26 yaşındaki saldırgan Bernard Polite’ın silahını çektiğini fark eden Germany’nin, hızlıca kürsüden ayrıldığı, saldırgan şahsın ise Germany’e doğru yöneldiği görüldü.

Saldırının ardından “Bunu bana Tanrı yaptırdı” diyen Polite, “tutuklanmayı beklemeyi” planladığını söyledi. Germany ise, Polite'ın silahı doğrultmadan hemen önce kendisine gülümsediğini ifade etti.

“HALA BURADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM”

Suikast girişiminin ardından konu hakkında konuşan papaz Germany, “Hala burada olduğum için şanslıyım” dedi ve “Bu sabah uyandığım ve burada olduğum için kendimi minnettar hissediyorum, her şey tersine de gidebilirdi. Ama Tanrı araya girdi ve ona minnettarım” açıklamasını yaptı.

Ayin esnasında kızının da aynı kilisede olduğunu ileten Germany, “Kızın, yaşadıklarını gördükten sonra yıkılışını izliyor, hatta insana bir şekilde dokunuyor. Onu yere yatırdığımızda bana hiç karşı koymadı. Daha sonra polis arabasında konuştuğumda benden özür diledi” ifadelerini kullandı.