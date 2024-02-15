ABD'de ulusal güvenlik alarmı verildi. Uzaydan geliyor kimse ne olduğunu bilmiyor

Kaynak: AA
ABD'de ulusal güvenlik alarmı verildi. Uzaydan geliyor kimse ne olduğunu bilmiyor
ABD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ülkenin çok ciddi ulusal bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Uzaydan geldiği belirtilen tehdit hakkında detaylı bilgi verilmedi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, "ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Turner, detayını vermediği konuyla ilgili olarak Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini açıkladı.

NE OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR

Turner tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve tehdidin uzay ile ilgili olduğunu belirtti. Ancak konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Turner, "Bugün İstihbarat Komitesi, tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirmiştir. Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir" ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamada, söz konusu tehdidin ne olduğuna ilişkin ayrıntı verilmezken bu çıkış, Beyaz Saray'da karşılık buldu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken, söz konusu açıklamayı değerlendirdiklerini söyledi, ancak O da detaylı bilgi paylaşmadı.

Sullivan, ilgili istihbarat komitesi üyeleriyle yüz yüze görüşeceklerini, bu görüşmede ilgili konuları ele alacaklarını, ancak Turner'ın kamuoyuna bu şekilde önden bir açıklama yapmasının kendisi için "sürpriz" olduğunu açıkladı.

ABD medyasında yer alan bazı haberlerde ise konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edildi.

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