ABD’den 16 Türk şirketine yaptırım kararı çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’den 16 Türk şirketine yaptırım kararı çıktı
ABD yönetimi, aralarında 16 Türk şirketinin de bulunduğu toplamda 93 şirket hakkında yaptırım kararı aldı. Şirketlere, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşına destek verdiği gerekçesiyle getirildiği öne sürüldü.

ABD yönetimi, Rusya, Çin, Kırgızistan, Hindistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’den 93 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirdi. Listede 16 Türk şirketi bulunuyor.

DW Türkçe’nin haberine göre söz konusu şirketlere Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına destek veren faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle çeşitli kısıtlamalar getirildi.

YAPTIRIM KARARI ALINAN KİŞİ SAYISI 550

Tüzel kişiler listesine alınan şirketlere ABD’den bu şirketlere sevkiyatlar yasaklandı.Ayrıca 550’yi kişi ve kuruluş hakkında da yaptırım kararı alındı.

Yaptırımlar hem Ukrayna savaşı hem de Rus muhalif Aleksey Navalni’nin cezaevinde ölmesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Şirket listesi ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlandı. Listedeki 16 Türk şirketinin isimleri şöyle:

Alesta World Dış Ticaret Limited Şirketi,

Azu International Bilgi Teknolojileri Ve Dış Ticaret Limited Şirketi,

Bion Group İç Dış Ticaret Limited Şirketi,

Çözüm Yazılım Donanım Elektronik İç Ve Dış Ticaret A.Ş.,

CTL Dış Ticaret Limited Şirketi,

CTM Dış Ticaret Limited Şirketi,

Ervacan Makina Ekipmanları ve Sanayi Tedarik Limited Şirketi,

Karasani Dış Ticaret Limited Şirketi,

Kayı Bilişim Elektronik Enerji Madencilik Ve Danışmanlık Limited Şirketi,

Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.,

Miray Global Sanayi Ve Ticaret,

Orel Dis Ticaret Limited Şirketi,

Ramses Turizm İşletmesi Danışmanlık,

Smart Trading Tasimacilik San Ve Ticaret Limited Şirketi,

Svista Turizm Ve Havacılık Dış Ticaret Limited Şirketi,

Transeurope Bilişim Dış Ticaret Limited Şirketi.

İLK AÇIKLAMAYI BIDEN YAPMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalni'ın hapishanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım kararı aldıklarını bildirmişti.

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