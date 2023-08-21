ABD’den Belarus için kritik uyarı: Derhal terk edin

ABD, Belarus'taki vatandaşlarına ülkeyi "derhal terk etmeleri" için çağrı yaptı. Duyuru, Litvanya'nın Belarus'taki bazı sınır kapılarını kapatmasının ardından geldi.

KAYNAK: AA
ABD’den Belarus için kritik uyarı: Derhal terk edin

Litvanya Belarus sınırındaki kapıların kapatılmasının ardından, ABD'nin Minsk Büyükelçiliği çeşitli önlemler ve uyarılarla ilgili vatandaşlarına bir duyuru yaptı. Duyuruda, "Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus'la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus'taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli" ifadeleri kullanıldı.

ABD’nin Minsk Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Litvanya’nın Belarus'la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Açıklamada başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret eden ABD Minsk Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Belarus'a seyahat gerçekleştirmemeleri uyarısında bulundu. Öte yandan Büyükelçiliğin, ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın sınırlı olduğu belirtildi.

ABD vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna’ya yönelik seyahat gerçekleştirilmemesi uyarısı yapıldı.

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