ABD'den flaş iddia: Kuzey Kore Rusya'ya silah göndermeye başladı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya hakkında ABD basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İddialara göre, Kuzey Kore, Rusya'ya silah tedarik etmeye başladı.

ABD'den flaş iddia: Kuzey Kore Rusya'ya silah göndermeye başladı

Kanada merkezli CBS News sitesi, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularının konuşulduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından Pyongyang'ın, Moskova'ya silah göndermeye başladığını ileri sürdü.

Haberde, Kuzey Kore'nin göndermeye başladığı öne sürülen silahlar karşılığında Rusya'dan ne aldığı ya da söz konusu sevkiyatın "uzun vadeli bir tedarik zincirinin parçası mı yoksa daha sınırlı bir sevkiyat mı" olduğu konusunda netlik olmadığı iddiası paylaşıldı.

PUTİN VE KİM RUSYA’DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Kim, Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kim ve Putin'in görüşmesinde "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularını istişare etmesine tepki göstermişti.

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