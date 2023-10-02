AB'den İspanya'ya 83 milyar avroluk kredi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İspanya'nın Covid-19'un ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan birlik kurtarma programından 83 milyar Euro kredi almasına onay verdi. Toplam tutarın ise hibeyle birlikte 163 milyar avroyu bulacağı belirtildi.

KAYNAK: AA
AB'den İspanya'ya 83 milyar avroluk kredi

Avrupa Birliği Komisyonu, toplam 800 milyar avroluk “Yeni Nesil AB" adlı kurtarma programı kapsamındaki fonlarda, İspanya'nın talep ettiği değişiklik planının onaylandığını duyurdu.

Açıklamada, kurtarma programı kapsamında İspanya'nın 83 milyar avroluk kredi almasının uygun bulunduğu kaydedildi. Bununla birlikte İspanya'ya ayrıca 80 milyar avro hibe verileceği ve toplam desteğin 163 milyar avroyu bulacağı belirtildi.

Yeni kredinin bu aşamadan sonra AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması bekleniyor.

800 MİLYAR AVROLUK PROGRAM

AB Komisyonu, salgın ve sonrasına yaşanan ekonomik sorunlara karşı üye ülkelerin teminatıyla 800 milyar avroluk bir kurtarma programı kurmuştu.

Komisyon bu çerçevede, sermaye piyasalarında borçlanarak üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe vermeye başladı.

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