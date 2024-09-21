AB’den Ukrayna’ya 35 milyar euro kredi desteği

Avrupa Birliği, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirleri teminat göstererek Ukrayna'ya 35 milyar euro'ya kadar kredi sağlayacak.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketini açıkladı.

Von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın sürekli AB desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. AB Komisyonunun G7 taahhüdü kapsamında Ukrayna'ya 35 milyar euro'ya (39 milyar dolar) kadar kredi sağlayacağını belirten Von der Leyen, bunun AB'nin Ukrayna'nın yeniden inşasına bir diğer önemli katkısı olduğunu söyledi.