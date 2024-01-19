ABD'nin Ay'a inme misyonu başarısız oldu

NASA tarafından Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişimi kapsamında 8 Ocak’ta Vulcan Centaur roketi ile fırlatılan Peregrine uzay aracı hedefine varamadı. Astrobotic mühendisleri, Peregrine’de oksitleyici tanktan itici güç sızıntısının tespit edildiğini ve uzay aracının Ay’a iniş yapamayacağının belirlendiğini aktardı. Mühendisler tarafından sorunun çözülmeye çalışıldığı fakat sorunun çözülememesi nedeniyle uzay aracının Dünya’ya yönlendirildiği aktarıldı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh merkezli Astrobotic tarafından yapılan açıklamada, “Peregrine, Dünya atmosferine yeniden giriş yaparken ‘yanarak imha olacak şekilde’ yönlendirildi” dedi. Görevi sonlandırılan uzay aracıyla temasın Dünya atmosferine yeniden girişinden dakikalar önce kesildiği belirtildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1972 yılından bu yana ilk Ay misyonuna başlamış, Peregrine adlı iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi 8 Şubat’ta Florida'dan fırlatıldı. 23 Şubat Cuma günü Ay’a inmesi planlanan uzay aracının tahrik sisteminde teknik sorun meydana geldiği ve 9 Ocak’ta yapılan açıklamada Ay'a yumuşak iniş yapma şansının olmadığı açıklandı.

Peregrine uzay aracı Ay yüzeyine başarılı şekilde iniş yapmış olabilseydi 50 yıl sonra Ay’a iniş yapan ilk ABD misyonu olacaktı.