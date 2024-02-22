ABD'nin İsrail'e baskıları artıyor. Netanyahu köşeye sıkıştı

Kaynak: AA
ABD'nin İsrail'e baskıları artıyor. Netanyahu köşeye sıkıştı
ABD yönetiminin İsrail'den bu hafta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılması beklenen esir takası müzakerelerine heyet göndermesini istediği ortaya çıktı.

ABD basını "Axios" haber sitesinin, adı açıklanmayan yetkililerden aktardığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Ramazan ayından önce Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası yapılarak, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese sağlanması için çabalıyor.

Biden yönetiminin üzerinde durduğu yeni esir takası için, Gazze'de Ramazan ayını da kapsayacak şekilde en az 6 haftalık bir ateşkes olacağı değerlendiriliyor.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, bu kapsamda İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası müzakereleri çerçevesinde cuma günü Paris'e gidecek.

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"MÜZAKERELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ" İDDİASI

Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bugün Tel Aviv'de yaptığı görüşmede en önemli gündemlerden biri de esir takası müzakereleri olduğu açıklandı.

McGurk, Gallant'a Hamas ile Mısır ve Katar arasındaki esir takası görüşmelerinde bir miktar ilerleme olduğunu ifade ederek, Biden yönetiminin hem esirlerin durumu hem de Ramazan ayının yaklaşmasından dolayı "acil" esir takası mutabakatına inandığı kaydetti.

Beyaz Saraylı yetkili ayrıca İsrail'den Paris'te yapılması planlanan müzakerelere heyet göndermesini talep etti.

Kaynaklardan biri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun cuma günü Paris'te yapılacak müzakerelere bir heyetin gönderilmesine ilişkin bir karar almadığını vurgularken, İsrail Savaş Kabinesi'nin perşembe akşamı toplanarak Paris'e heyet gönderilip gönderilmeyeceğini karara bağlayacağı bildirildi.

Haberde, müzakerelerde İsrail ile Hamas arasında serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısı ve üç aşamalı olabilecek bir anlaşmanın ilk aşaması için listenin nasıl tespit edileceği konusunda büyük farklılıklar olduğu aktarıldı.

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NETANYAHU HEYET GÖNDERMEYİ REDDETMİŞTİ

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı gerçekleştirilmişti.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantıdan sonra, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermedi.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir olduğu düşünülüyor.

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