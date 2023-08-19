Abdülhamit gerçeklerini anlatan TRT'den Pakistanlıları öven TRT'ye. Hey gidi günler

"Üstünde ölüp altında gömülecek kadar toprak bu mu memleket"… TRT’de yayımlanan Üç İstanbul dizisinden bir kesit sosyal medyada gündem olurken akıllara Pakistanlıları öven TRT’e geldi.

Abdülhamit gerçeklerini anlatan TRT'den Pakistanlıları öven TRT'ye. Hey gidi günler

Editör: Ersoy Özdem

TRT’de Abdülhamit gerçeklerini anlatan Üç İstanbul (1983) dizisinden bir demeç sosyal medyada gündem viral oldu. Videoyu izleyen “Hey gidi günler…” dedi. Çünkü TRT’nin buradan Pakistanlıları ve Arapçayı öven bir TRT’ye dönüşmesi dikkat çekti.

Öte yandan videoda yer alan şu söz gündem oldu:

Üstünde ölüp altında gömülecek kadar toprak bu mu memleket

Videoda şu sözler yer alıyor:

Memleketin neresi benimki taksim edilecekmiş. Ereğli'de kömür Fransız Haydarpaşa’da Demir Alman yalnız yemen'de dökülen kan Türk üstünde ölüp altında gömülecek kadar toprak bu mu memleket. Elçi tercümanlarının çiğnedikleri leşe siz Osmanlı İmparatorluğu mu diyorsunuz. Maliyeyi düzeltelim bunu padişah baş başa kiminle düşünüyor sadrazamla mı hayır. Alman tercümanı Tesla'yla.

Ermeni İhtilalinde 25 Ermeni’yi Osmanlı bankasında çıkarmaya sulta Hamit kimi gönderiyor zabtiye Nazırını mı hayır. Moskova baş tercümanı Maksimov.

Siz ne diyorsunuz Naşit beyefendi.

-Hangi devlet hangi İmparatorluk? Diyarbakır'da 1 Türk 1 Ermeni’nin nasırına bassa devletler Galata’ya bir düzine karakol gemisi gönderiyorlar. Avrupa harici Nazırları vilayetlerimize dahiliye nazırımız kadar karışıyor.

Sonra da Avrupa bizi Taksim etmez. Sultan Hamit padişahtır diyorsunuz.

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TRT’DE PAKİSTANLILARI ÖVEN DİZİ

Öte yandan TRT’nin Dijital platform Tabii'de yayımlanan 'Koyu Beyaz' isimli dizide Arap alfabesinin övüldüğü bir sahne sosyal medyada gündem olmuştu.

Dizide Türkoloji bölümünde okuyan biri Türk diğeri Pakistanlı iki öğrencinin Erasmus projesi kapsamında yurtdışına gidişi konu ediliyor. Dizinin bir sahnesinde Alper isimli Türk öğrenci, adını ‘kendi dilinde’ yazması için tahtaya davet ediliyor. Alper, adını tahtaya Türk alfabesiyle yazdığında dersi veren akademisyenin itirazıyla karşılaşıyor. Akademisyenin tahtaya çağırdığı Stephanie adındaki bir başka öğrenci ise tahtaya adını Arap harfleriyle yazıyor. Bunun üzerine akademisyen, Stephanie isimli öğrenciye teşekkür ediyor.

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