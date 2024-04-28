Abdullah Avcı inat etti

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Gaziantep FK’yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında yaşadıkları kabus gibi süreci anlatan Abdullah Avcı taraftara teşekkür etti.

İşte Abdullah Avcı’nın açıklamaları:

"TRABZONSPOR İNADIYLA DEVAM EDER"

"Geçen senesinde yoktum şampiyonluğun yıldönümünün. Umarım oralarda kalabiliriz. Trabzonspor büyük camiadır, kupalar, şampiyonluklar... Üst üste maçlar yaptık ocak ayında ve sancılı bir süreçti. O zaman da söylediğim gibi 'Trabzonspor inadıyla devam eder' demiştim. Bugün oyunculardaki gelişmeyi görüyoruz"

"TARAFTARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

"Biz ilk yarıda erken final pasları yapmaya başladık ve Antep takımı bunları değerlendirdi. Top rakipteyken sıcak teması yapmayan bir kimliğimiz var, önümüzdeki sene itibarıyla bunu geliştireceğiz inşallah. Doğru oyun, karşılığını veriyor. Üst üste goller geldi. Trabzonspor, taraftarı olmadan eksik. Onlara çok ihtiyacımız var. Umarım bizi gelecek sezon yalnız bırakmazlar. Selçuk Hoca'ya da başarılar diliyorum."